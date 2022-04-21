Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 7,4’e çıktı

21 Nisan 2022 Perşembe, 12:31

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,8'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,4 olarak belirlendi. Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde mart ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, geçen yılın ağustos ayından bu yana her ay son yılların en yüksek seviyesinde ölçülüyor.

Söz konusu mart ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 4,36 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,12 ile hizmetler, yüzde 1,07 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

ALMANYA'DA YÜZDE 7,6, FRANSA'DA 5,1, İSPANYA'DA 9,8, İTALYA'DA 6,8 OLDU

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 7,6, Fransa'da 5,1, İspanya'da 9,8, İtalya'da 6,8, Hollanda'da 11,7, Belçika'da 9,3, Çekya'da 11,9, Estonya'da 14,8 ve Litvanya'da yüzde 15,6 olarak belirlendi. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.