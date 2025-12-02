Euro Bölgesi kasım ayı enflasyonu açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 14:02:00
2.12.2025 14:02:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Euro Bölgesi’nin kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Bölgede fiyat hareketlerinin yönü netleşirken çekirdek enflasyon dikkat çekiyor. Ülkeler arasındaki farklı enflasyon seviyeleri öne çıkıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı. Buna göre, bölgedeki yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 iken kasımda yüzde 2,2’ye yükseldi. Aylık bazda ise kasımda enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasa beklentileri kasım enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,1 olacağını öngörüyordu. Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon kasımda yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde eksi 0,5 olarak ölçüldü.

ÜYE ÜLKELERDE SON DURUM

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 3,5 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,5 ile enerji ürünleri takip etti.

Üye ülkelerdeki yıllık değişimler ise Almanya’da yüzde 2,6, Fransa’da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,1 ve İspanya’da yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

