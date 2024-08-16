Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:57

Güncelleme: 16.08.2024 - 13:58

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 212,3 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 7,7 düşerek 191,4 milyar Euro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 20,9 milyar Euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat haziranda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 236,7 milyar Euro, ithalat da yüzde 8,6 düşüşle 214,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 22,3 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İTHALAT VE İHRACAT YAPAN ÜLKELER

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,6 milyar Euro ile ABD, 28 milyar Euro ile İngiltere, 19,1 milyar Euro ile Çin, 15,4 milyar Euro ile İsviçre ve 8,3 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,7 milyar Euro ile Çin, 25,9 milyar Euro ile ABD, 14,1 milyar Euro ile İngiltere, 10,8 milyar Euro ile İsviçre, 8,3 milyar Euro ile Norveç ve 8 milyar Euro ile Türkiye oldu.