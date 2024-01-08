Euro bölgesi yatırımcı güveni ocakta yükseldi
Euro bölgesi yatırımcı güveni ocakta yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Euro bölgesinde yatırımcı güven endeksi ocakta 1 puanlık artışla eksi 15,8 seviyesinde ölçüldü.
Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Aralık 2023'te eksi 16,8 olan Euro bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1 puanlık artışla eksi 15,8'e yükseldi.
Böylece Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan endeks son 3 ayda art arda artış gösterdi.
Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 9,8'den eksi 8,8'e çıkarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Mevcut Durum Endeksi ise eksi 23,5'ten eksi 22,5'e çıktı.
ALMANYA KRİZ SÜRÜYOR
Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Euro Bölgesi'nde genel ekonomik endeksin üst üste üçüncü kez artmasına rağmen Almanya'nın halen krizde olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi eğiliminin aksine Almanya'da düşüş olduğuna dikkati çeken Hübner, ülkede durgunluğun sürdüğünü ifade etti.
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