Euro Bölgesi'nde GSYH verileri beklentilerin üzerinde: Üçüncü çeyrekte büyüme!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:59

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:59

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2024 üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 oranında arttı. Piyasa beklentilerinin yüzde 0,2 çeyreklik ve yüzde 0,8 yıllık artış yönünde olması dikkat çekerken, büyümenin beklentilerin üstünde gerçekleşmesi öne çıktı.

ALMANYA GERİLEDİ İSPANYA BÜYÜDÜ

AB genelinde ise üçüncü çeyrek GSYH, çeyreklik yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,9 artış gösterdi. Ülkeler bazında incelendiğinde Almanya’da çeyreklik büyüme yüzde 0,2 ile sınırlı kalırken, Fransa yüzde 0,4, İspanya yüzde 0,8 oranında büyüdü. İtalya’da ise üçüncü çeyrek GSYH’de değişim kaydedilmedi. Geçen yılın aynı çeyreğine göre GSYH, Almanya’da yüzde 0,2 gerilerken; Fransa yüzde 1,3, İtalya yüzde 0,4, İspanya ise yüzde 3,4 oranında büyüme kaydetti.