Avrupa Birliği Çin'de üretilen elektrikli araçlara vergi uygulamasını oyluyor: Ekonomide gerilim tırmanıyor...

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:41

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:42

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen elektrikli araçlara (EV) yüzde 45'e varan gümrük vergisi uygulanmasına yönelik önemli bir oylama gerçekleştirecek. Fransa, Yunanistan, İtalya ve Polonya'nın bu konuda oy kullanması bekleniyor. Kaynaklara göre, bu adım Avrupa Komisyonu'nun en yüksek profilli ticaret önlemlerini hayata geçirmesine ve Pekin'in olası misilleme riskini artırmasına yol açacak.

AB'nin, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar üzerindeki devlet sübvansiyonlarına karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında, bugün yapılacak oylamada nihai tarifeler belirlenecek. Avrupa Komisyonu, Çin'de üretilen ucuz elektrikli araçların AB pazarına haksız bir şekilde girdiğini savunarak, bu araçlara yönelik önlem alınması gerektiğini ifade ediyor.

FRANSA VE DİĞER ÜLKELER DESTEKLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in uyguladığı sübvansiyonların dayanılmaz seviyelere ulaştığını belirtmişti. Macron, Avrupa'nın bu duruma karşı önlem alması gerektiğini vurguladı. Polonya, Yunanistan ve İtalya'nın da Fransa'ya katılması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, Çin yapımı elektrikli araçların AB pazarındaki payının son yıllarda hızla arttığını bildiriyor. 2020'de yüzde 3,5 olan pazar payı, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 27,2'ye ulaşması bekleniyor. Çin markalarının payı ise aynı dönemde yüzde 1,9'dan yüzde 14,1'e çıktı.

ALMANYA VE İSPANYA'NIN TUTUMU BELİRSİZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin ile görüşmelerin devam etmesi gerektiğini savunarak, ülkesinin konuyla ilgili olarak çekimser kalabileceğini belirtti. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise Çin ile bir ticaret savaşının Avrupa ve Almanya'nın çıkarlarına zarar verebileceği görüşünde.

Daha önce gümrük vergilerini destekleyen İspanya'nın tutumu ise Başbakan Pedro Sanchez'in eylül ayında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından belirsiz hale geldi. Sanchez, AB'nin tutumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bugün gerçekleştirilecek oylama, AB'nin Çin malı elektrikli araç ithalatına karşı alacağı pozisyon açısından kritik bir öneme sahip.