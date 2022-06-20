Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:27
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 1,1 azaldı. İnşaat üretimi, 2021'in nisan ayına göre ise yüzde 3 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 1,2 ile Fransa'da, yüzde 0,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 0,2 ile İspanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 5,9 ile Macaristan'da ve yüzde 5,1 ile de Polonya'da belirlendi.


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