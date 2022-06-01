Euro Bölgesi'nde işsizlik nisanda değişmedi
İşsizlik, İspanya'da yüzde 13,3, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 8,4, İsveç'te yüzde 7,5 ve Fransa'da yüzde 7,2 olarak belirlendi
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,8 seviyesinde ölçüldü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 6,2 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda da aynı oranda belirlendi.
Euro Bölgesi'nde de martta yüzde 6,8 olan işsizlik oranı, nisanda sabit kaldı.
İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,2, AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.
Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, nisanda İspanya'da yüzde 13,3, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 8,4, İsveç'te yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.
AB'de işsiz sayısı nisanda 13 milyon 264 bin olurken, bunun 11 milyon 181 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.
Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 600 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 122 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.
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