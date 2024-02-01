Euro Bölgesi'nde işsizlik verileri değişmedi
Euro Bölgesi'nde işsizlik, Aralık 2023'te yüzde 6,4 ile değişiklik göstermedi.
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Buna göre, AB'de geçen kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralık ayında da aynı seviyede ölçüldü.
Euro Bölgesi'nde de işsizlik bu dönemde değişiklik göstermeyerek yüzde 6,4 oldu.
İşsizlik, Aralık 2022'de Euro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.
Geçen yıl aralıkta işsizlik İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da 9,2, İsveç'te 8,2, İtalya'da 7,2 ve Fransa'da yüzde 7,3 oldu.
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