Euro bölgesinde perakende satışlar yükseldi
Euro bölgesi perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5 geriledi.
Euro bölgesinde de perakende satışlar temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 azaldı.
EN FAZLA DÜŞÜŞ AVUSTURYA'DA
AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,8 ile Avusturya'da, yüzde 1,7 ile Finlandiya'da ve yüzde 1 ile İspanya'da oldu. En fazla yükseliş ise yüzde 1,9 ile Almanya'da ve yüzde 1,7 ile Hollanda'da belirlendi.
Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 7,7, Lüksemburg'da yüzde 6,3 ve İrlanda'da yüzde 5,6 geriledi. Slovenya'da yüzde 25, Malta'da yüzde 9 ve Polonya'da yüzde 7,6 arttı.
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