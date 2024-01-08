Euro bölgesinde perakende satışları azaldı
Euro bölgesinde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0.3 düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 azaldı.
Euro bölgesinde ise perakende satışlar kasımda ekim ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 geriledi.
EN FAZLA DÜŞÜŞ ALMANYA'DA GÖRÜLDÜ
AB ülkeleri arasında kasımda önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,5 ile Almanya'da, yüzde 1,4 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,7 ile Avusturya'da görüldü.
Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 11,1, Estonya'da yüzde 8,8 ve Macaristan'da yüzde 5,4 azaldı.
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