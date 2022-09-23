Euro Bölgesi'nde resesyon endişesi arttı

23 Eylül 2022 Cuma, 11:50

Euro Bölgesi'nde iş dünyası aktivitesi rekor enflasyonun talebi azaltması ve bazı şirketleri üretimde sınırlamaya zorlamasıyla üçüncü ayda da daraldı. Euro Bölgesi'nde imalat sektörü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu enerji maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilendi. Hizmet sektörü de tüketici talebindeki azalmayla zayıfladı. S&P Global'in verilerine göre Euro Bölgesi öncü imalat PMI Endeksi Eylül'de 49,6'dan 48,5'e geriledi. Beklenti 48,8'di. Hizmet PMI 49,8'den 48,8'a geriledi. Beklenti 49,1'di.

Bileşik PMI Endeksi de tahminlere paralel olarak 48,9'dan 48,2'ye geriledi. Endeks böylece 3. ayda da 50 eşiğinin altında gerçekleşti.

Bölgede Tüketici Güveni rekor düşük seviyede seyrederken bugünkü veri, şirketlerin görünüme dair beklentilerini düşürüğünü ve işe alımları durdurduğunu gösterdi.

RESESYON BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

S&P Global Ekonomisti Chris Williamson, "Enerji ve yaşam maliyetlerindeki artış, sadece talebi değil, imalat sektörünü ve hatta bazı durumlarda hizmet sektörünü sınırlıyor. Euro Bölgesi'nde resesyon yakın gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Eylül'de imalat PMI endeksi tahminlere paralel olarak 48,3 oldu. Hizmet PMI da 45,4'e geriledi.

Williamson en zorlu koşulların Almanya'da olduğuna dikkat çekerek "Ülke ekonomisi küresel finansal krizden beri görülmemiş bir kötüleşmeyle karşı karşıya" yorumunu yaptı.

Fransa'da imalat PMI 50,6'dan 47,8'ye geriledi, beklenti 49,8'di. Hizmet PMI endeksi ise 51,2'den 53'e yükseldi.





RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.