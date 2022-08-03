Euro bölgesinde ÜFE yüzde 35.8 yükseldi
Euro bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35.8 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.3, 2021'in haziran ayına kıyasla da yüzde 36.1 yükseldi.
Euro bölgesinde de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35.8 yükseldi.
Söz konusu dönemde Euro bölgesinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 92.8 ve ara mallarda da yüzde 23.8 artış gösterdi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla yüzde 61.2 ile Romanya'da, yüzde 55.5 ile Danimarka'da ve yüzde 52.5 ile Litvanya'da arttı.
ÜFE, Almanya'da yüzde 33.2, Fransa'da yüzde 27, İspanya'da yüzde 43.3, İtalya'da yüzde 41.9 ve Belçika'da yüzde 50.3 olarak belirlendi.
Video Haberler
- 3 ton karpuz çevreye saçıldı
- Muharrem İnce fiyatını sordu, aldığı yanıta inanamadı
- Sarıyer'de panik: Cismi gören polisi aradı
- Ambulansta tedavi edildi: Köpeği yanından ayrılmadı
- Bayrampaşa halindeki işçiler ayağa kalktı
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- 'Milyarlarca dolar çöp olmuş durumda'
- Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü
- Koronavirüs geçirenlere 'post Covid sendromu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'