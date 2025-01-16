Euro Bölgesi'nden kasımda dev dış ticaret fazlası!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 16:41

Güncelleme: 16.01.2025 - 16:41

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düşerek 223,1 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 0,1 artarak 208,8 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 14,3 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

İHRACAT VE İTHALAT DÜŞTÜ

Euro Bölgesi'nde ihracat kasımda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüşle 248,3 milyar Euro, ithalat ise yüzde 1 azalışla 231,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası kasımda 16,4 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,8 milyar Euro ile ABD, 29,8 milyar Euro ile İngiltere, 17,5 milyar Euro ile İsviçre, 16,7 milyar Euro ile Çin ve 9,9 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,4 milyar Euro ile Çin, 28,1 milyar Euro ile ABD, 13,5 milyar Euro ile İngiltere, 12,5 milyar Euro ile İsviçre ve 8,1 milyar Euro ile Türkiye oldu.