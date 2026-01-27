Euro/TL'de tarihi zirve: O seviyeyi aşarak rekor tazeledi

Euro/dolar paritesi 1,1930 seviyesine yükselerek Haziran 2021’den bu yana en yüksek düzeyini gördü. Aynı gün dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 20 Mart 2022’den bu yana en düşük seviyesine indi. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, Euro/TL kurunu da yukarı taşıdı ve kur gün içinde 51,8564 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

ABD’de Minnesota eyaletinde federal göçmenlik görevlilerinin ikinci bir ABD vatandaşını öldürmesinin ardından ülkede tartışmalar yeniden alevlendi. Bununla birlikte yeni bir hükümet kapanması ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığı için ayrılacak fon konusunda yaşanan anlaşmazlık, siyasi tansiyonu yükseltirken bu tablo dolar başta olmak üzere ABD varlıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.