Euro/TL güne rekor seviyede başladı: Kur o seviyeyi aştı!

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci, Avrupa ekonomisine dair iyileşen beklentiler ve Almanya'nın dev teşvik hamleleri Euro üzerinde pozitif etki yaratıyor. Euro, küresel para birimlerine karşı güçlenirken TL karşısında da yeni rekor seviyeleri test ediyor.
DOLAR VE EURO KURU 24 HAZİRAN 2025 SALI GÜNÜ NE DURUMDA?
Euro/TL kuru güne güçlü bir yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 46,10 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü.
Aynı dakikalarda dolar/TL kuru 39,5740 alış ve 39,5947 satış seviyelerinden işlem görürken, Euro/TL kuru ise 46,0500 seviyelerinde seyrediyor.
EURO'NUN GÜÇLENMESİNDE HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ?
Euro’nun değer kazanmasında, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirim politikaları ile birlikte Avrupa Birliği ekonomisine dair olumlu beklentiler etkili oluyor. Özellikle Almanya’nın uygulamaya koyduğu büyük ölçekli teşvik paketlerinin, bölge ekonomisinde itici güç oluşturacağı yönündeki beklentiler Euro’nun gücünü artırıyor.