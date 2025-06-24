Cumhuriyet Gazetesi Logo
Euro/TL güne rekor seviyede başladı: Kur o seviyeyi aştı!

Euro/TL güne rekor seviyede başladı: Kur o seviyeyi aştı!

24.06.2025 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Euro/TL güne rekor seviyede başladı: Kur o seviyeyi aştı!

Euro/TL güne tarihi zirvede başladı. Avrupa Merkez Bankası kararları ve Almanya'nın teşvik hamleleri, kurun yükselişini destekliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci, Avrupa ekonomisine dair iyileşen beklentiler ve Almanya'nın dev teşvik hamleleri Euro üzerinde pozitif etki yaratıyor. Euro, küresel para birimlerine karşı güçlenirken TL karşısında da yeni rekor seviyeleri test ediyor.

DOLAR VE EURO KURU 24 HAZİRAN 2025 SALI GÜNÜ NE DURUMDA?

Euro/TL kuru güne güçlü bir yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 46,10 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Aynı dakikalarda dolar/TL kuru 39,5740 alış ve 39,5947 satış seviyelerinden işlem görürken, Euro/TL kuru ise 46,0500 seviyelerinde seyrediyor.

EURO'NUN GÜÇLENMESİNDE HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ?

Euro’nun değer kazanmasında, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirim politikaları ile birlikte Avrupa Birliği ekonomisine dair olumlu beklentiler etkili oluyor. Özellikle Almanya’nın uygulamaya koyduğu büyük ölçekli teşvik paketlerinin, bölge ekonomisinde itici güç oluşturacağı yönündeki beklentiler Euro’nun gücünü artırıyor.

İlgili Konular: #dolar #euro #Euro/TL