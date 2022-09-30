Euro'da dikkat çeken dalgalanma

30 Eylül 2022 Cuma, 16:16

Dünya genelinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının aldığı agresif faiz artırım kararları ve devam eden enflasyon baskısı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e çıkan enflasyon eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Haftanın son işlem gününde dolar/TL 18,56’nın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Öte yandan Euro Bölgesi’nden gelen kötü veriler Euro’yu dolar karşısında güçsüz bıraktı. Euro/dolar paritesi 0,97 seviyesinin altına düştü. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Euro/TL paritesinde de hareketlilik dikkat çekti. Euro/TL günün en yüksek seviyesi olarak 18,29’u aştıktan sonra günün ikinci yarısında düşüş başladı. Euro/TL’de günün en düşük seviyesi 18,06 olurken en yüksek seviye ise 18,29 olarak kaydedildi. Euro/TL’de günü en düşük ve en yüksek seviyesi arasındaki fark 22 kuruşun üzerine çıktı.