Euro'da yukarı yönlü hareket gözlemleniyor: Euro/ TL ne kadar oldu?

19 Temmuz 2022 Salı, 10:38

Euro/dolar paritesi 2002 yılından beri ilk kez bu kadar düşük seviyelere inerken bu durumun Türkiye ekonomisini olumsuz etkileceği öngörülüyor.

Bugün Euro/Dolar paritesi 1,01 üzerindeki seyrini sürdürürken Euro/TL ise güne 17.7470'ten başladı.

Gün içerisinde en yüksek 17.9611'i gören Euro/TL, şu dakikalarda 19.9469'dan işlem görüyor.

Bu veriler ile Euro'nun TL karşısındaki değeri aylık yüzde 2.33 olurken haftalık ise 2.19 oldu.