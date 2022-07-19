Euro'da yukarı yönlü hareket gözlemleniyor: Euro/ TL ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazan dolar, 20 yılın ardından Euro ile eşitlenip ardından Euro'dan daha değerli olmuştu. Euro/ dolar paritesinde tekrar eşitlik sağlanacağı konuşulurken Euro bugün yukarı yönlü harekete başladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 10:38
Euro'da yukarı yönlü hareket gözlemleniyor: Euro/ TL ne kadar oldu?
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Euro/dolar paritesi 2002 yılından beri ilk kez bu kadar düşük seviyelere inerken bu durumun Türkiye ekonomisini olumsuz etkileceği öngörülüyor.

Bugün Euro/Dolar paritesi 1,01 üzerindeki seyrini sürdürürken Euro/TL ise güne 17.7470'ten başladı.

Gün içerisinde en yüksek 17.9611'i gören Euro/TL, şu dakikalarda 19.9469'dan işlem görüyor.

Bu veriler ile Euro'nun TL karşısındaki değeri aylık yüzde 2.33 olurken haftalık ise 2.19  oldu.


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