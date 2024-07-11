Euro'dan yeni rekor! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 11 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:25

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,86'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,90'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL rekor tazelerken 35,85 ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 azalışla günü 105 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Küresel Piyasalar

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.