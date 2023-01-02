Euronun yeni üyesi Hırvatistan oldu

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:07

Hırvatistan, yeni yılla birlikte euro para birimine dahil oldu. Ülke ayrıca Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesine katıldı. Hırvatistan, Euro Bölgesi'ne katılan 20. ülke oldu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Hırvatistan’ın Euro Bölgesine katılmasının euronun cazibesinin devam ettiğine kanıt olduğunu söyledi. “Hırvatistan 20. üye olmak için çok çalıştı ve bunu başardı” ifadelerini kullanan Lagarde euronun üyelerine istikrar getirdiğini belirtti.

Hırvatistan’ın euroya katılmasıyla birlikte Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic’in katılımıyla AMB’nin faizi belirleyen Yönetim Konseyi üye sayısı 26’ya çıkacak.

Romanya ve birliğin gelir düzeyi en düşük ülkesi Bulgaristan da euroya katılımı hedeflese de bu iki ülkede süreç yavaş ilerliyor. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve İsveç ise euroya katılım için herhangi bir süreç başlatmadı.

EURO İLE İLK ALIŞVERİŞ YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanlarından oluşan İçişleri Konseyi’nin geçtiğimiz sene 8 Aralık’ta yaptığı toplantıda Schengen ve euro bölgesine dahil olmasına onay verilen Hırvatistan, yeni yıl ile söz konusu bölgelere resmen dahil edildi.

AB’ye 2013’te giren Hırvatistan’da yeni yılın ilk dakikalarında Slovenya sınırındaki Bregana sınır kapısında düzenlenen tören ile polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen "serbest geçiş" yazan bir tabela yerleştirerek, son kez bariyeri kaldırdı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ilerleyen saatlerde düzenlenen ayrı bir törende yaptığı konuşmada, “Bir devletin stratejik hedeflerine ulaştığına şahit olduğumuz ve bizleri onurlandıran tarihi anların yaşandığı bir gün” dedi.

Törene katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti için iki büyük başarı olan Schengen bölgesi ve euro bölgesine katılıyor. Her ikisine de aynı gün ulaştı. Bu gerçekten de tarih kitaplarında yer alacak bir gün" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Plenkoviç ve von der Leyen daha sonra başkent Zagreb'i gezerek, kuna yerine euro ile bir kafeden kahve aldı.

Plenkoviç kahvelerin ödemesini euro ile yaparken von der Leyen tarafından alkışlandı.