Eurostat verileri açıklandı: Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılına ait Avrupa Birliği gelir ve yaşam koşulları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 2023 yılıyla karşılaştırıldığında AB genelinde yoksulluk riski altında bulunan nüfus oranı yüzde 16,2 ile sabit kaldı.

TÜRKİYE AVRUPA’DA EN YÜKSEK YOKSULLUK RİSKİNE SAHİP

Yayımlanan verilere göre, Türkiye, incelenen 29 ülke arasında yoksulluk riski en yüksek ülke olarak öne çıktı. Eurostat verilerine göre, Türkiye’de yoksulluk riski altındaki nüfusun oranı yüzde 22,6 olarak ölçüldü. Türkiye’yi yüzde 21,7 ile Bulgaristan ve yüzde 21,6 ile Letonya izledi.

En düşük yoksulluk riski ise Çekya’da kaydedildi. Çekya’da bu oran yüzde 9,5 olarak belirlenirken, Belçika’da yüzde 11,5 ve Danimarka’da yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti.

YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA 18 MİLYON KİŞİ VAR

Eurostat ayrıca, Türkiye’de yoksulluk riski altında yaşayan kişi sayısının 18 milyon 675 bin olduğunu bildirdi. Bu sayı, toplam nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Öte yandan, Euro Bölgesi genelinde yoksulluk riski altındaki nüfus oranı yüzde 16,6 olarak hesaplandı. Avrupa Birliği genelinde ise bu oran yüzde 16,2 seviyesinde sabit kaldı.

2025 yılı için yapılan projeksiyonlara göre, AB genelindeki yoksulluk riski oranı yüzde 16,1’e gerileyecek.