Ev fiyatlarını doğrudan etkileyen veri açıklandı: İnşaat maliyetleri mayısta ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 2,04 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 28,62, işçilik endeksi yüzde 32 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 28,56

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,56 artış kaydetti.

Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 26,93, işçilik endeksi yüzde 31,34 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 34'Ü AŞTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,60, yıllık bazda ise yüzde 34,06 arttı.

Söz konusu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 33,91, işçilik endeksi yüzde 34,34 artış kaydetti.