Evergrande paniği! Küresel piyasalar endişeli

21 Eylül 2021 Salı, 09:16

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un vadesi gelen borç ödemelerine temerrüt riski artarken, yatırımcılarsa potansiyel küresel domino etkisinin önlenmesi için Çin hükümetinden gelebilecek bir müdahaleyi bekliyorlar.

Analistler her ne kadar Evergrande'nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de, Çin'in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırdı.

305 MİLYAR DOLAR BORÇ

Çinli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan nakit darboğazındaki Evergrande'nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirterek şirketin Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerin kredi notunu düşürmüştü.

Evergrande son günlerde gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulunmuş ve bankalar şirketin kredi borçlarını ödeyemeyeceğini düşünerek zarar karşılığı ayırmaya başlamışlardı.

ŞİRKET ÇALIŞANLARINA MEKTUP

Yatırımcıların kaygılarını dindirmek isteyen Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yuan şirket çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, şirketin içinde bulunduğu "en kara andan çıkacağı" konusunda emin olduklarını ve gayrimenkul projelerini taahhüt edildiği gibi yerine getireceklerini belirtti.

Çin borsasının resmi tatilden dolayı kapalı olduğu bugün şirketin Hong Kong'daki hisseleri %7 düştü. Şirket hisseleri dünü %10 kayıpla kapatmıştı.

Çin'in devlet destekli Global Times gazetesinin baş editörü, Evergrande'nin "batmayacak kadar büyük" olduğu varsayımıyla devletin kurtarma paketine bel bağlamaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Ancak Çin hükümeti şu ana kadar Evergrande krizi konusunda sessizliğini koruyor.

Eğer Evergrande Perşembe günü 83.5 milyon dolarlık kupon taksiti gelecek Mart 2022 vadeli tahvil ödemesini ve 29 Eylül'de 47.5 milyon dolarlık kupon taksiti gelecek Mart 2024 vadeli tahvil ödemesini itfa tarihlerinden itibaren 30 gün içinde yapamazsa bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.