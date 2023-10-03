Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu? TÜİK, ENAG Eylül 2023 enflasyon oranı...

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:21

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:21

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

ENAG EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylülde yüzde 6,24 arttı. 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.