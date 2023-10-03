Enflasyon verileri açıklandı: Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:38

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,75 artış kaydederken yıllık bazda ise yüzde 61.53 oldu.

TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM ORANI BELİRLENDİ

TÜFE, temmuzda yüzde 9,49 ve ağustosta yüzde 9,09 artış kaydederken eylülde yüzde 4,75 oldu. Verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz, ağustos ve eylülde alacakları zam oranı farkı yüzde 25,11'e ulaştı.

Ancak zam oranları ocak ayındaki maaşlarına yansayacağı için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon oranları da birikimli olarak hesaplanacak.

ZAM ORANI YÜZDE 15'İ AŞTI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti.

Eylül enflasyonun da yüzde 4,75 olarak gerçekleşmesinin ardından memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli olacak. Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.