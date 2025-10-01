Eylül ayı enflasyon rakamları, ekonomik gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki, Eylül enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Eylül TÜİK enflasyon beklentisi ne?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları Ekim ayının 3'ünde açıklanacak. Rakamlar saat 10:00'da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası beklenti anketine göre; bu anket döneminde TÜFE yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası için öngörülen rakam yüzde 22,25. 24 ay sonrası için de yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın anketine göre ise eylül ayı için enflasyon beklentisi yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında oldu. Yıllık enflasyon ise yüxde 32.31 şeklinde bekleniyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini paylaşmıştı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06; yıllık enflasyon ise yüzde 32,52 olmuştu.