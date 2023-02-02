EYT emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte e-Devlet'ten 2023 EYT düzenlemesine başvuru süreci

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:11

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 14:11

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca yurttaşın gözü kulağı bu haberde... EYT başvuruları kanunun TBMM'de kabul edilip Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından başlayacak. Şartları karşılayanlar, süre sınırı olmaksızın, dilekçe vererek SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

İLK MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

EYT düzenlemesiyle emekli olacak yurttaşlar başvuruyu nasıl yapacaklarının yanında ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını da merak içinde bekliyor. Konuya ilişkin dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan katıldığı canlı yayında, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir" dedi.

PEKİ E-DEVLET'TEN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İLK ADIM

EYT kapsamında emekli olmak için gün sayan yurttaşlar e-Devlet üzerinden birkaç adımla başvurularını tanımlayabilecek. İlk olarak e-Devlet'e girip sonrasında ise "gelir, aylık ödenek talep belgesi"ne tıklamanız gerekiyor. Ardından "yeni başvuru"ya tıklayıp tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığını" seçeceksiniz.

İKİNCİ AŞAMA

Bu ilk adımı takiben SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli olacakların seçimlerini yapmaları gerekiyor. SSK'lı olup da EYT düzenlemesinden faydalanacaklar "4A", BAĞKUR'lu olup EYT düzenlemesinden faydalanacaklar ise "4B" seçeneğini işaretleyecek. Seçimin ardından ise "Başvur" seçeneğine tıklamanız gerekecek. Sonrasında da maaşınız yatacağı bankayı seçip açıklama bölümüne maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazmanız gerekiyor.

BAŞVURUDA SON

Son olarak üçüncü aşamada ise karşınıza "Aylık alıyor" sorusu çıkacak. Buna da "Evet" ya da "Hayır" olarak yanıtlayıp "Başvur" butonuna tıklayarak EYT başvurunuzu yapabilirsiniz.