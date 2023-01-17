EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? EYT emekli maaşları ne kadar olacak?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:01

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:01

Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran ve emekli olmayı bekleyen kişiler sıklıkla emekli maaşı hesaplama sorgulaması yapıyor. 2 milyon 250 bin yurttaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi 28 Aralık 2022 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT’LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet’te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili son açıklama AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.



Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız" diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu. Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.







