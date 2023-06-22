Faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum: ‘Beklentilerin en dibi gerçekleşti’

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:56

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 27 ayın ardından faiz artışına gitti. Banka, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesine çıkardı.

Ünlü ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez Merkez Bankası'nın politika faizini 650 baz puan artırmasına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"TCMB Politika faizini % 15'e çıkardı. An itibarıyla ikinci senaryodayız. Faiz artışını yapısal reformlar izlemezse ikinci senaryoda kalırız ve ekonomiyi toparlamak mümkün olmaz."

TCMB Politika faizini % 15'e çıkardı. An itibarıyla ikinci senaryodayız. Faiz artışını yapısal reformlar izlemezse ikinci senaryoda kalırız ve ekonomiyi toparlamak mümkün olmaz.https://t.co/w8zPravv9T — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 22, 2023

Ekonomist Özgür Demirtaş ise sadece emoji paylaşmakla yetindi.

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Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise 'parasal sıkışlaştırma' açıklamasına dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu.

Yetersiz faiz artışına karşılık, sıkılaşmanın devamı için kuvvetli bir işaret de yok: "belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir""

Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu.

Yetersiz faiz artışına karşılık, sıkılaşmanın devamı için kuvvetli bir işaret de yok: "belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" — Uğur Gürses ?? (@ugurses) June 22, 2023

Ekonomist Tunç Şatıroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda faiz artışının beklentinin altında kaldığına işaret ederek "Faiz oranlarına ilişkin basın açıklamasında geçen aya göre hangi verinin nasıl değiştiği nedeniyle 650 baz puan faiz artışı yapıldığına dair tatminkar bir açıklama göremedim. Bu yüzden metinden ziyade faiz oranına odaklanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Beklentinin altında kaldı. Beklentinin altında kalındığı sürece doğru yola girildiğinden bahsetmek mümkün değildir. Yüzde 15 faizle enflasyonla mücadele edemezsiniz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Beklentinin altında kalındığı sürece doğru yola girildiğinden bahsetmek mümkün değildir. Yüzde 15 faizle enflasyonla mücadele edemezsiniz. Geçmiş olsun. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 22, 2023

Ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabından "Nas şimdilik iptal" diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Fakat "izne ihtiyacımız yok" denecek boyutta bir karar da değil, tam tersi imaj oluştu "bu kadarına izin aldık"

Heyecan yarım kaldı, beklentilerin en dibi gerçekleşti...

USDTRY de kamular çalışıyor, peh..."