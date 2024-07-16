Faiz ev sattırıyor!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:25

Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici kiralık ev arayanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biçici, kiralık ev arayanların temmuz, ağustos ve eylül ayı dönemlerinde ciddi oranda sorun yaşadığını belirtti.

Birçok ev sahibinin evini kiralamak yerine satmayı ve parasını bankada değerlendirmeyi tercih ettiğini belirten Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici, bu durumun kiralık ev arayanlar için sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Biçici, Kiracının, ev sahibiyle kira parasında da dengesizlikler yaşadığını belirtti.

Biçici; ev sahiplerinin evlerini satmasının önüne geçilemediğini belirttiği açıklamasında; "Kiralık daire bulmak çok zor. Gurbetçilerle birlikte memurlar için tayin dönemi olması kiracıyı da zorda bırakıyor. Ev sahibi evini satarak bankada değerlendirip parasıyla para kazanıyor. Ev sahibi 8, 9, 10 bin TL'ye ev kiralamak yerine parasını bankalarda değerlendirip ayda kiralamadan daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum karşısında da kiracı zorda kalıyor" ifadelerini kullandı.