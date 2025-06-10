Faiz indirimi için ilk sinyal: Merkez Bankası'nın hamlesi dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk adımı attı. 17.06.2025 tarihli ihalede vadeli 100 milyar TL’lik haftalık repo ihalesi ile piyasaya likidite sağladı.

LİKİDİTE AÇIĞINA ÇÖZÜM ADIMLARI

Hali hazırda yaklaşık 500 milyar TL civarında seyreden likidite açığını dikkate alan uzmanlar, bu adımın devam etmesi halinde fonlama faizinin yüzde 46’ya gerileyebileceğini öngörüyor.

GECELİK BORÇ VERME FAİZİNDE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Mevcut durumda yüzde 49 seviyesinde olan gecelik borç verme faizinde, Merkez Bankası’nın bu uygulamayı birkaç gün sürdürmesi durumunda politika faizinde kademeli bir gevşeme yaşanabileceği belirtiliyor.

BORSADA YÜKSELİŞ

Tatil dönüşünde Borsa İstanbul haftaya 9 bin 557 puanla yükselişle başladı. Bankacılık endeksi yüzde 4’ün üzerine kadar tırmanış gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİN ETKİLERİ

Geçen hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamları, TCMB’nin haziran ayı toplantısında faiz indirebileceğine dair beklentileri kuvvetlendirirken, özellikle bankacılık sektöründe dikkat çeken güç oluyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın rezervlerinde devam eden yükselişin de faiz indirim sürecini destekleyici bir katalizör olabileceğini ifade ediyor. Bu gelişmeler, faizin en büyük rakibi olan borsaya güç veriyor.

BANKALARDA İYİMSERLİĞİN ETKİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirilebileceği ihtimali borsa tarafını harekete geçirdi. Bankacılık endeksinin belirleyici unsurlarından olan faiz indirim beklentisi bankalara yaradı.

BANKACILIK ENDEKSİNDE REKOR ARTIŞ

Bankalarda artış gün içinde yüzde 4’ün üzerine kadar tırmanış gösterdi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandırırken yükselişine devam etti.

Bankacılık endeksi haftayı 13 bin 50 puandan tamamladıktan sonra, yüzde 4’ten fazla yükselerek 13 bin 604 puana ulaştı.