Faiz indirimi yapılan Çin'de yuan iki yılın dibini gördü
Çin'in para birimi yuanın ülke içindeki değeri, ülkenin genişleyen para politikasının ABD’den ayrışması sonrası dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden çıkışlara yol açmasıyla dolar karşısında neredeyse iki yılın en zayıf seviyesine geriledi.
Çin'in para birimi yuanın ülke içindeki değeri dünyanın geri kalanıyla tezat oluşturan para politikasıyla iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Yuanın Çin içinde dolar karşısındaki değeri yüzde 0,4 kadar düşerek Eylül 2020'den bu yana en zayıf seviye olan 6,8168'e geriledi. Para biriminin düşüşü, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) bu hafta beklenmedik bir şekilde faiz indirmesiyle tetiklendi.
RBC Capital Markets Asya Döviz Stratejisti Alvin Tan müşterilerine geçtiği bir notta, “Zayıf ekonomiyle birlikte para biriminde daha fazla değer kaybı için bolca alan var” ifadelerini kullandı.
DAHA FAZLA DEĞER KAYBETMESİNE MÜDAHALE ETMEYECEK
Tan, Çin Merkez Bankası’nın para biriminin daha fazla değer kaybetmesine müdahale etmeyeceğini belirterek kurun 2023’ün ilk çeyreğinde 7 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Standard Chartered Bank Plc ve Mizuho Bank Ltd.'den analistler, PBOC'nin güvercin politikasının enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yükselten Fed ile giderek daha fazla tezat oluşturması nedeniyle yuanın zayıflayacağını tahmin ediyor.
Yatırım uzmanları, Fed St. Louis Başkanı James Bullard gibi yetkililerin 75 baz puanlık başka bir hareket için çağrıda bulunmaya devam etmesinden sonra, önümüzdeki ay başka bir büyük Fed faiz artırımı olasılığına yatırım yaptı.
Goldman Sachs Group Inc. ve Nomura Holdings Inc.'in büyüme tahminlerini daha da düşürmesiyle, yerel ekonomiye ilişkin artan endişeler de yuan üzerinde baskı oluşturdu.
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