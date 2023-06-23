Faiz kararına rağmen dolar neden durdurulamıyor? Özgür Demirtaş tek tek anlattı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB'nin politika faizini artırmasının ardından döviz kurunda neden artış yaşandığını madde madde açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 20:40
Faiz kararına rağmen dolar neden durdurulamıyor? Özgür Demirtaş tek tek anlattı
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırması kararına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Faiz kararına rağmen dolardaki artışın neden sürdüğü sorusunu yanıtlayan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“1) Beklentiden çok daha az arttığı için,

2) Sözlü yönlendirme yanlış olduğu için,

3) Enflasyonun altında kaldığı için,

4)  Zaten seçim öncesi baskılandığı için,

5) İhracatçı için dolar bırakıldığı için,

6) Yabancı yüksek dolardan ülkeye girer diye…”

DOLAR VE EURO’DA YENİ REKOR KIRILMIŞTI

Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltmişti.

Artış piyasa beklentisinin altında kalsa da açıklamada kademeli olarak faiz artışlarının devam edileceği mesajı verilmişti. Banka, en son Mart 2021’de faiz artırmıştı.

Dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan artış bugün de devam ediyor. Dolar 25,73 lirayı görürken, Euro 28 liraya dayandı.


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