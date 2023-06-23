Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması: Gri listeden çıkacağız

Yayınlanma: 23.06.2023 - 20:19

Güncelleme: 23.06.2023 - 20:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede attığı adımlar sonucu, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen 7 eksikliğin 2'ye indirildiğini belirterek, "Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." dedi.

FATF'ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar ile etkililik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor."

"TÜRKİYE ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTI"

MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF'ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.

Türkiye'ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, "Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında çok ciddi adımlar attı ve bu husus FATF tarafından da onandı. Zira Ekim 2021'de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurulu sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2'ye indirilmiştir" ifadesine yer verildi.

FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik olası tehditlerle mücadele edebilmek amacıyla, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor ve konuya ilişkin dünya tablosu çıkarıyor.



Gri Liste , kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.

Mali Eylem Görev Gücü - The Financial Action Task Force (FATF) Türkiye’yi daha önce 'kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz çabalar nedeniyle’ ‘gri listede’ bırakmıştı.