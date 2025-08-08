Cumhuriyet Gazetesi Logo
Faiz oranları düştü: En cazip konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi hangi bankada?
8.08.2025 09:56:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında kredi piyasasında hareketlilik arttı. Bankaların sunduğu konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en uygun oranlar öne çıkıyor. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en uygun oranlar hangi bankalarda? 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi nasıl şekilleniyor? Taşıt ve ihtiyaç kredilerinde ödemeler ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçen ay yaptığı faiz indiriminin ardından kredi hacminde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 ağustos ile biten haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 438 milyar 187 milyon TL’ye ulaştı.

Bir önceki haftaya kıyasla kredi hacminde 22 milyar 55 milyon TL’lik artış görülürken, konut kredisi hacmi 3 milyar 47 milyon TL yükselerek 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı. Taşıt kredileri ise 375 milyon TL düşüşle 56 milyar 311 milyon TL’ye gerilerken, ihtiyaç kredisi hacmi 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL’ye yükseldi. Bu kalemde yaklaşık 19 milyar TL’lik artış kaydedildi.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

8 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi oranları şöyle:

  • Ziraat Bankası: Yüzde 2,69
  • Kuveyt Türk: Yüzde 2,79 (kâr payı oranı)
  • Vakıf Katılım: Yüzde 2,79 (kâr payı oranı)
  • Akbank: Yüzde 2,89
  • Garanti: Yüzde 2,99
  • Yapı Kredi: Yüzde 2,99
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

En düşük orana göre 1 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli konut kredisinin geri ödeme tablosu:

  • Kredi tutarı: 1 milyon TL
  • Vade: 120 ay
  • Oran: Yüzde 2,69
  • Aylık taksit: 28.060 TL
  • Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL
EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ ORANLARI

8 Ağustos 2025 itibarıyla, 24 ay vadeli en düşük taşıt kredisi oranları:

  • Kuveyt Türk: Yüzde 3,00 (kâr payı oranı)
  • Vakıf Katılım: Yüzde 3,15 (kâr payı oranı)
  • Dünya Katılım: Yüzde 3,45 (kâr payı oranı)
  • Akbank: Yüzde 3,45
  • Garanti BBVA: Yüzde 3,59
250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI

En düşük orana göre 250 bin TL tutarında, 24 ay vadeli taşıt kredisi:

  • Kredi tutarı: 250 bin TL
  • Vade: 24 ay
  • Oran: Yüzde 3,00
  • Aylık taksit: 16.229 TL
  • Toplam geri ödeme: 390 bin 939 TL
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ ORANLARI

8 Ağustos 2025 itibarıyla, 12 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi oranları:

  • ON Dijital: Yüzde 3,39
  • TEB: Yüzde 3,39
  • Alternatif Bank: Yüzde 3,59 (kâr payı oranı)
  • QNB: Yüzde 3,64
  • Getir Finans: Yüzde 3,65
125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMASI

En düşük orana göre 125 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi:

  • Kredi tutarı: 125 bin TL
  • Vade: 12 ay
  • Oran: Yüzde 3,39
  • Aylık taksit: 13.635 TL
  • Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL
