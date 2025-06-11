Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Haziran ayı boyunca faizsiz kredi arayışında olan tüketiciler, bankaların sunduğu kampanyaları detaylı şekilde araştırıyor.

MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ AVANTAJLARI Bazı bankalar sınırlı oranda faiz uygularken, bazıları yeni müşterilere özel olarak tamamen faizsiz kredi imkânı tanıyor.

GERİ ÖDEME SÜRELERİ SINIRLI TUTULUYOR Bu tür kampanyalarda geri ödeme süreleri genellikle kısa tutuluyor ve çoğu zaman en fazla 6 ayla sınırlandırılıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR Faizsiz kredi sağlayan bankaların sunduğu avantajlar, kredi limiti ve başvuru koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar özellikle ilk kez hesap açtıran müşterilere yönelik cazip teklifler hazırlıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? Peki haziran ayında hangi banka faizsiz kredi veriyor? Başvuru şartları neler ve ne kadar kredi sağlanıyor? İşte banka banka güncel faizsiz kredi seçenekleri...

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Tutar: 60 bin TL

60 bin TL Vade: 6 ay

6 ay Özellik: 60 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 75 bin TL

75 bin TL 50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 60 bin TL

60 bin TL 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 75 bin TL

75 bin TL 50 bin TL kredi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

TÜRKİYE İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 55 bin TL

55 bin TL 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 45 bin TL

45 bin TL 20 bin TL kredi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)



TEB Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 75 bin TL

75 bin TL 50 bin TL kredi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)