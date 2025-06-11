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Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
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Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

11.06.2025 11:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar yeni müşterilere özel kampanya sunuyor? Haziran ayında faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır geri ödeme süresi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Haziran ayı boyunca faizsiz kredi arayışında olan tüketiciler, bankaların sunduğu kampanyaları detaylı şekilde araştırıyor.
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ AVANTAJLARI

Bazı bankalar sınırlı oranda faiz uygularken, bazıları yeni müşterilere özel olarak tamamen faizsiz kredi imkânı tanıyor.
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

GERİ ÖDEME SÜRELERİ SINIRLI TUTULUYOR

Bu tür kampanyalarda geri ödeme süreleri genellikle kısa tutuluyor ve çoğu zaman en fazla 6 ayla sınırlandırılıyor.
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

BAŞVURU KOŞULLARI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Faizsiz kredi sağlayan bankaların sunduğu avantajlar, kredi limiti ve başvuru koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar özellikle ilk kez hesap açtıran müşterilere yönelik cazip teklifler hazırlıyor.
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Peki haziran ayında hangi banka faizsiz kredi veriyor? Başvuru şartları neler ve ne kadar kredi sağlanıyor? İşte banka banka güncel faizsiz kredi seçenekleri...
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

ENPARA.COM  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Tutar: 60 bin TL  
  • Vade: 6 ay  
  • Özellik: 60 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi 
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

QNB FİNANSBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Toplam Tutar: 75 bin TL  
  • 50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)  
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) 
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

AKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Toplam Tutar: 60 bin TL  
  • 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)  
  • 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli) 
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Toplam Tutar: 75 bin TL  
  • 50 bin TL kredi (3 ay vadeli)  
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) 
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Toplam Tutar: 55 bin TL  
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)  
  • 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli) 
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Toplam Tutar: 45 bin TL  
  • 20 bin TL kredi (3 ay vadeli)  
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)  

Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

TEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)  
  • Toplam Tutar: 75 bin TL  
  • 50 bin TL kredi (3 ay vadeli)  
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) 
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Not: Kampanya koşulları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için ilgili bankaların resmi sitelerini ziyaret ediniz.
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