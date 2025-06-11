Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında yenilendi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ AVANTAJLARI
Bazı bankalar sınırlı oranda faiz uygularken, bazıları yeni müşterilere özel olarak tamamen faizsiz kredi imkânı tanıyor.
GERİ ÖDEME SÜRELERİ SINIRLI TUTULUYOR
Bu tür kampanyalarda geri ödeme süreleri genellikle kısa tutuluyor ve çoğu zaman en fazla 6 ayla sınırlandırılıyor.
BAŞVURU KOŞULLARI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR
Faizsiz kredi sağlayan bankaların sunduğu avantajlar, kredi limiti ve başvuru koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar özellikle ilk kez hesap açtıran müşterilere yönelik cazip teklifler hazırlıyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Peki haziran ayında hangi banka faizsiz kredi veriyor? Başvuru şartları neler ve ne kadar kredi sağlanıyor? İşte banka banka güncel faizsiz kredi seçenekleri...
FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Tutar: 60 bin TL
- Vade: 6 ay
- Özellik: 60 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 75 bin TL
- 50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 60 bin TL
- 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 75 bin TL
- 50 bin TL kredi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
TÜRKİYE İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 55 bin TL
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
- 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 45 bin TL
- 20 bin TL kredi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 75 bin TL
- 50 bin TL kredi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)