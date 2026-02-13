Faizsiz kredi veren bankalar 2026 Şubat listesi: 65 bin TL’ye kadar masrafsız nakit fırsatı!

Şubat 2026 itibarıyla yüksek kredi faiz oranları devam ederken, bankalar müşteri kazanımı için "sıfır faizli" nakit kampanyalarında limitleri yükseltti. Acil nakit arayanlar için hazırlanan bu paketler, 3 ila 6 ay vadeli seçeneklerle sunuluyor.
İşte Şubat 2026’nın faizsiz kredi ve nakit avans veren bankaları:
DENİZBANK
Denizbank, şubat ayı itibarıyla en yüksek limitli faizsiz paketlerden birini sunuyor:
- Faizsiz Kredi: 65 bin TL (3 ay vade)
- Nakit Avans: 25 bin TL (3 ay vade)
QNB
QNB, tek seferde yüksek tutarlı faizsiz kredi kullanmak isteyen yeni müşterileri hedefliyor:
- Faizsiz Kredi: 60 bin TL (3 ay vade)
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, hem kredi hem de nakit avans avantajını bir arada sunmaya devam ediyor:
- Faizsiz Kredi: 50 bin TL (3 ay vade)
- Nakit Avans: 25 bin TL (3 ay vade)
AKBANK
Akbank, özellikle kredi tarafındaki vade süresiyle diğer bankalardan ayrışıyor:
- Faizsiz Kredi: 35 bin TL (6 ay vade)
- Taksitli Avans: 25 bin TL (3 ay vade)
İŞ BANKASI
İş Bankası, "İşCep" üzerinden ilk kez müşteri olanlara hızlı nakit desteği sağlıyor:
- Taksitli Avans: 25 bin TL (2-3 ay vade)
FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bankaların sunduğu bu avantajlı rakamlardan yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor:
Uzaktan Müşteri Olmak: Kampanyaların neredeyse tamamı, bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme ile ilk kez hesap açanları kapsıyor.
Kredi Kartı Onayı: Nakit avans kampanyalarından faydalanabilmek için bankadan kredi kartı onayı alınması şart koşuluyor.
Kredi Notu Skoru: Başvurular faizsiz olsa da, bankaların risk politikaları gereği yeterli kredi notuna sahip olunması bekleniyor.
Piyasa analistleri, faizlerin bu denli yüksek olduğu bir dönemde bu kampanyaların kısa vadeli borç kapatmak veya acil ihtiyaçları karşılamak için önemli bir fırsat olduğunu vurguluyor.