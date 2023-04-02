'Fakirden alıp zengine verdiler'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, neredeyse her 10 yılda bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek “Yaşadığımız krizler, bütün ekonomik sonuçlarıyla birlikte önce emeğiyle geçinenlere çullanıyor” dedi.

"TÜRKİYE’DEN ŞIKÂYET ÇOK"



Ülkenin geçen yıl yüzde 5.6 büyüdüğünü de anımsatan Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sermayenin bundan aldığı pay 52.4’ten 54.5’e yükselirken çalışanların payı yüzde 31’den yüzde 26.3’e düştü. Dünyanın neresinde böyle adaletsiz gelir transferi var? Nerede sürekli fakirden alıp zengine vermek var? Birilerine vergi affı gelirken bizim sırtımıza vergiyi yüklemek var? Soruyorum.”

Kavlak ayrıca seçim sonrası yeni hükümetin işçiyi duymasını istedi.

Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başlattıkları birçok uygulamaya rağmen ücretlerin üzerinde hâlâ vergi dengesizliği olduğunu kabul ederken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu sözleşmesinin bayram bitmeden çözülmesini beklediğini söyledi.

IndustriAll Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ise Türkiye’nin sendikal hak ve özgürlüklerde en çok şikâyete konu olan ülkeler arasında geldiğini belirterek Çalışma Bakanı Bilgin’e şöyle seslendi: “Örgütlenmeye çalışan sendikaları mahkeme kapılarından kurtarmak lazım.”