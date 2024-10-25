Fatih Karahan, ABD'de sunum yaptı: Dikkat çeken kira enflasyonu açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor. Öncü göstergeler kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. 12 aylık enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de bir sunum yaptı. "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumunda Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini ifade etti.
Yıllık enflasyonun mayıs ayında gördüğü yüzde 75 buçuk seviyesinden, eylülde yüzde 49,4'e kadar gerilediğini anlattı.
TRT'nin aktardığına göre Karahan, öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösterdiğini belirtti. "Firmaların fiyatlandırma davranışları iyileşmeye devam ediyor" dedi.
12 aylık enflasyon beklentilerinin de düşmeye devam ettiğini belirten Karahan, "Reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşirken, fiyat değişiklikleri daha az olası hale geldi" ifadesini kullandı.
Fatih Karahan, Türk lirası mevduatlarının payının artmaya devam ettiğine de değindi. Geçen yılın ekim ayından bu yana iyileşmenin 23 puana yaklaştığını söyledi.
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