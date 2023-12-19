Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi! 'İktidardan önce açıklıyorum...'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:20

Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü, belirlenecek olan yeni asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç 11 Aralık tarihinde başladı. İlk toplantının ardından taraflar dün ikinci kez bir araya geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından sonra Türk-İş'in, masada herhangi bir rakam üzerinde anlaşma olmadığını belirtmesi üzerine, gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret konusunda bir tahminde bulundu.

Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, asgari ücret toplantısında rakamın hiç gündeme gelmemesine tepki gösteren Portakal, kendi tahminini de paylaştı.

Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Türk-İş yetkilisi “asgari ücrette rakam konuşulmadı” diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?

İşin gerçeği şu: işveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor. Bugünün TR’inde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de “kabul” diyecek.

Nokta!

Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!"