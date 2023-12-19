Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi! 'İktidardan önce açıklıyorum...'
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahmini paylaştı. AKP'nin, asgari ücretin en az 17 bin TL olması gerektiği konusunda kulis yaptığı iddia edilirken Portakal " Yine yazıyorum" diyerek o rakamı işaret etti.
Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü, belirlenecek olan yeni asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç 11 Aralık tarihinde başladı. İlk toplantının ardından taraflar dün ikinci kez bir araya geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından sonra Türk-İş'in, masada herhangi bir rakam üzerinde anlaşma olmadığını belirtmesi üzerine, gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret konusunda bir tahminde bulundu.
Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, asgari ücret toplantısında rakamın hiç gündeme gelmemesine tepki gösteren Portakal, kendi tahminini de paylaştı.
Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:
"Türk-İş yetkilisi “asgari ücrette rakam konuşulmadı” diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?
İşin gerçeği şu: işveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor. Bugünün TR’inde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de “kabul” diyecek.
Nokta!
Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!"
Türkİş yetkilisi “asgari ücrette rakam konuşulmadı” diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?— fatih portakal (@fatihportakal) December 18, 2023
.
İşin gerçeği şu: işveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor. Bugünün TR’inde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de…
En Çok Okunan Haberler
-
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- 'Bu isim gizlenmeye devam ederse...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Sosyal çürüme' yanıtı gündem oldu
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!