Faturalı hat sahipleri dikkat! Özel iletişim vergisi artırıldı

2023 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan 260 TL'lik özel iletişim vergisi yüzde 53.8 artırılarak yeni yılda 400 liraya yükseltildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:46
Faturalı hat sahipleri dikkat! Özel iletişim vergisi artırıldı
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1999 Gölcük depremi sonrasında uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi, 2023 yılı itibarıyla 400 TL'ye yükseltiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile halihazırda 260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapıldığı duyuruldu.

YENİ HAT ALAN HERKESTEN BU PARA KESİLECEK

Halk TV'nin aktardığına göre, kararın ardından operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, faturalı ya da faturasız hat olmasına bakılmaksızın Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

400 TL olarak belirlenen rakam, operatörlere iletilmesi halinde 12 ay taksitli şekilde faturalara bölünebilecek.

TELSİZ ÜCRETİ DE ZAMLANACAK

Ayrıca Özel İletişim Vergisi'ne yapılacak artışın yanı sıra, cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte zamlandı.

2023 yılında 9,43 TL'ye yükselen ücret, yeni yılda yapılacak zamla birlikte 15 lira seviyelerine çıkarıldı.


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