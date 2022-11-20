Fed Başkanı Susan Collins: 'Son veriler fikrimi değiştirmedi'
Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonda yavaşlama olduğunu gösteren son verilerin fikrini değiştirmediğini ve daha fazla faiz artışı gerektiğini söyledi.
Boston Fed Başkanı Collins son gelen ve tahminlerin altında gelen Ekim ayı enflasyon verisinin görüşünü değiştirmediğini ve faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Bir konferansta konuşan Collins Fed’in hala yapacak çok işi olduğunu belirterek “Faizlerde ek artışlar olması ve faizlerin bir süre kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.
Fed Kasım toplantısında faizi 75 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Banka böylece son 4 toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bazı politika yapıcılar, Aralık’ta ekonomideki gelişmelere bağlı olarak 50 baz puanlık artış da olabileceğine dair açıklamalar yapıyor.
Daha önceki açıklamasında faiz artırımına dair her seçeneğin masada olduğunu belirten Collins bu kez faiz artış miktarına dair yorum yapmadı.
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