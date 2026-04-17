Fed başkanlığı krizi tırmanıyor: Trump'ın adayı Kevin Warsh'a Demokratlardan sert veto sinyali

ABD Senatosunun bazı Demokrat üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’un atanma sürecine itiraz etti. Aralarında Elizabeth Warren’ın da bulunduğu Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinin 11 Demokrat üyesi, Komite Başkanı Tim Scott’a resmi bir mektup iletti.

Söz konusu mektup, Warsh’ın adaylığının onaylanmasına yönelik 21 Nisan’da yapılması planlanan oturum öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

SORUŞTURMALAR TAMAMLANMADAN ATAMA YAPILMASIN

Mektupta, Warsh’ın Fed Başkanlığına atanma sürecinin, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell ile Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar askıya alınması gerektiği belirtildi.

Her iki soruşturmanın da “Trump yönetiminin Fed üzerinde kontrol sağlama yönündeki daha geniş çabasının bir parçası” olarak değerlendirildiği ifade edilen mektupta, Başkan Trump’ın bu süreçlerdeki rolünün incelenmesi amacıyla kamuya açık oturumlar düzenlenmesi talep edildi.

ADAYLIK SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ı Fed başkanlığı için aday gösterdiğini duyurmuştu.

Warsh’ın adaylığının 4 Mart’ta Senato’ya sunulmasıyla birlikte, Fed Başkanlığı görevine atanabilmesi için gerekli onay süreci resmen başlamıştı.