Fed'de Kevin Warsh dönemi başladı: Faiz indirimi beklentileri rafa kalktı

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığını resmen devralan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle görevini Jerome Powell'dan devraldı. Warsh, 1987'deki Alan Greenspan'den bu yana Beyaz Saray'da yemin eden ilk Fed başkanı olarak kayıtlara geçti.

Törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Warsh'un donanımına dikkat çekerek, "Kevin'ın tamamen bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Hiç kimseye bakma, kendi bildiğini yap" ifadelerini kullandı. Warsh ise reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğini ve durağan modellerden sıyrılacağını belirtti.

SAVAŞ VE ENFLASYON GÖLGESİNDE ZORLU BAŞLANGIÇ

Görev süresi 21 Mayıs 2030'a kadar devam edecek olan Warsh; İran savaşıyla hızlanan enflasyon, artan petrol fiyatları, yükselen tahvil faizleri ve siyasi baskılar gibi kritik engellerle karşı karşıya. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın tetiklediği enerji maliyetleri, enflasyonu yeniden yukarı taşıdı. Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,8 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yıllık yüzde 6 arttı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ RAFA KALKTI

Dirençli iş gücü piyasası ve hızlanan enflasyon, parasal gevşeme beklentilerini zayıflatıyor. Banka içinde faiz indirimini destekleyen "güvercin" üyelerden Stephen Miran'ın görevinin sona ermesi de dengeleri değiştirdi. Piyasalar artık 2026'da faiz indirimi yerine, olası bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Fed'in son toplantı tutanakları da enflasyonun yüksek seyretmesi halinde sıkılaşmanın uygun olabileceğine işaret etti.

'ÇOK GÜVERCİN GÖRÜNMEKTEN KAÇINACAKTIR'

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, savaş gündemi nedeniyle Warsh'un para politikası üzerinde başlangıçta sınırlı etkisi olacağını belirtti. Garvey, devam eden enflasyon artışları karşısında Warsh'un "çok güvercin" görünmekten kaçınacağını ve hazirandaki ilk toplantısında "tarafsızdan şahine yakın" bir duruş sergileyeceğini vurguladı. Garvey'e göre Warsh; bilanço küçültmenin gelecekteki faiz indirimlerini kolaylaştıracağı ve yapay zeka yatırımlarının enflasyon yaratmadan büyümeyi destekleyeceği görüşünü benimsiyor.