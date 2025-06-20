Fed’den temmuzda faiz indirimi sinyali: Ünlü isimden erken adım çağrısı!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Christopher Waller, ticaret politikalarının enflasyon üzerinde kayda değer bir baskı yaratmasını beklemediğini açıkladı. Enflasyonun ciddi bir tehdit oluşturmadığını ve bu görünümün süreceğini dile getiren Waller, faiz indirimi sürecinin yakında başlayabileceğine işaret etti.

"Bunu yapabilecek durumdayız ve temmuz ayı gibi erken bir tarihte başlayabiliriz" diyen Waller, bu kararın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından onaylanıp onaylanmayacağının henüz net olmadığını söyledi.

İŞGÜCÜ PİYASASI RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Waller, olası bir faiz indiriminin istihdam piyasasındaki zayıflamayı önlemek açısından kritik olduğunu belirtti. “Eğer işgücü piyasasında aşağı yönlü risklerden endişe ediyorsanız, şimdi harekete geçin, beklemeyin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in daha agresif bir faiz indirimi politikası izlemesini istiyor. Trump daha önce, faizlerin mevcut seviyesinden en az 2, hatta 2,5 puan daha aşağıya çekilmesi gerektiğini savunmuştu.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMUŞTU

Waller’ın açıklamaları, Fed’in bu hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini üst üste dördüncü kez sabit tuttuğu toplantının ardından geldi. Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranı şu anda yüzde 4,25 ile 4,5 aralığında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu vurgulayarak, mevcut koşullarda “bekle-gör” stratejisinin devam edebileceğini belirtmişti.

PİYASA TEMMUZDA İNDİRİM BEKLEMİYOR

Finansal piyasalarda ise temmuz ayında bir faiz indirimi ihtimali düşük görülüyor. CME Group’un FedWatch verilerine göre, temmuz toplantısında faiz indirimine gidilmesi neredeyse olanaksız kabul ediliyor. Analistlere göre, ilk adımın eylül toplantısında atılması daha olası görünüyor.