Fed faiz indirim ihtimali güçlendi: Küresel piyasalarda yoğun hafta başlıyor

ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler merkez bankalarının odağında olmayı sürdürürken, geçen hafta Kansas City Fed'in ev sahipliğinde ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell burada yaptığı konuşmada faiz indirimine kapı aralayarak, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.

Geçen hafta Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da takip edildi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Austan Goolsbee de ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini söyledi. Goolsbee, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını, Fed'in hâlâ yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu kaydetti.

Söz konusu açıklamalar sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 75 olurken, yıl sonuna kadar toplamda iki faiz indirim beklentisi korunuyor.

Analistler bu hafta açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere Yafa ve Askalan bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

NVIDIA BİLANÇOSU

Bir süredir tarife gündemi ve yarı iletken sektörüne yönelik kısıtlamaların yakından takip edildiği piyasalarda, Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Şirket son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Nvdia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. Trump, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceklerini belirtmişti.

Analistler, çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra gelecek finansal sonuçların şirket ve sektöre yönelik daha çok bilgi verebileceğini, şirketin finansal sonuçları öncesi ve sonrasında sektör ve hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.