Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:39

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararını duyurdu. Birçok yatırımcının beklediği açıklamada FED faiz oranını açıkladı. Peki, FED faiz kararı ne oldu? FED faiz beklentisi ne yöndeydi?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Analistler, Fed'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.