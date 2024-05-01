Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
Son dakika gelişmesi... ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
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