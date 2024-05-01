Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!

Son dakika gelişmesi... ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 21:14
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


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