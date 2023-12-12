Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2023 Fed faiz toplantısı ne zaman?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:59

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:59

ABD Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip edenlerce bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in 2023 yılı toplantı takvimine göre; Fed faiz toplantısı 12-13 Aralık'ta gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine dair görüşler ağırlık kazandı. ABD'de yarın enflasyon, perşembe perakende satışlar ile cuma günü de sanayi üretim verilerinin açıklanması bekleniyor.

Analistler, faiz kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.