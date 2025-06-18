Fed faiz kararı öncesi piyasalar tedirgin: Jeopolitik riskler öne çıktı

Ortadoğu’da artan gerilimler ve ABD’nin küresel ticarette benimsediği korumacı politikalar, finans piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin gölgesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmelere odaklanmış durumda.

FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALAR TETİKTE

Fed’in mayıs ayında faiz oranlarını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından gözler bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Fed’in faiz kararı, PPK toplantısının ardından saat 21:00’de kamuoyuna duyurulacak.

ORTADOĞU’DAKİ ÇATIŞMA KÜRESEL ETKİ YARATIYOR

İran ile İsrail arasında artan çatışmalar, bölgesel krizin ötesinde küresel bir risk oluşturuyor. ABD'nin doğrudan müdahale edebileceğine dair haberler, yatırımcılarda risk algısını yükseltti. Artan jeopolitik tansiyon, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıya ve enerji arz güvenliğine dair endişelere yol açıyor. Bu durum, merkez bankalarının enflasyonla mücadeledeki hareket alanını kısıtlıyor.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiğini açıkladı. Enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de doğrudan etkiliyor.

FED’DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Makroekonomik göstergelerdeki zayıflamaya rağmen, Fed’in bu akşam faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in yılın üçüncü çeyreğine kadar faiz politikasında değişiklik yapması beklenmiyor. Eylül ayında faiz indirimi olasılığı ise yüzde 70 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve New York Fed Başkanı John Williams gibi isimler, mevcut belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekerek faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

EKONOMİK VERİLER YAVAŞLAMA SİNYALİ VERİYOR

ABD ekonomisine ilişkin son veriler, büyümede yavaşlama eğilimine işaret ediyor. Mayıs ayında perakende satışlarda düşüş görülürken, sanayi üretimi de geriledi. Aynı dönemde ihracat fiyatlarında azalma yaşandı, ithalat fiyatları ise sabit kaldı. Tüketici fiyat endeksindeki artış ise büyük ölçüde barınma maliyetlerinden kaynaklandı.

Ancak bu veriler, Fed'in faiz indirme konusunda daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki olası sıçramalar, para politikasında sıkı duruşun devam etmesine yol açabilir.

FAİZ İNDİRİMİ TAKVİMİ BELİRSİZLİĞİN GÖLGESİNDE

Piyasalarda eylül ayında ilk faiz indirimi ihtimali yüzde 71 seviyelerine düşmüş durumda. Aralık ayında ikinci bir indirim olasılığı gündemde olsa da, bu senaryo Ortadoğu’daki gelişmelere ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir.

PİYASALAR TEMKİNLİ FED İLETİŞİMİ KRİTİK

Fed’in bu akşam faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak karar metni ve Jerome Powell’ın açıklamaları, piyasalarda yeni yönlerin belirlenmesinde etkili olacak. Jeopolitik risklerin damga vurduğu bu süreçte, Fed’in temkinli tavrı sürerken, piyasalar kırılgan ve hassas bir zeminde hareket ediyor.